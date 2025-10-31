Noch mehr Helene Fischer: HIER gibt es zwei Zusatzkonzerte

Der Andrang ist riesig: Helene Fischer erweitert ihre „360° Stadion Tour 2026“ um zwei Zusatztermine – und feiert damit ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum.

Der Ticketverkauf für Helene Fischers „360° Stadion Tour 2026“ läuft bereits – und der Andrang ist enorm. Wie der Konzertveranstalter Live Nation gegenüber der deutschen Bild bestätigt, erhält die Tour aufgrund der großen Nachfrage zwei zusätzliche Termine. Der allgemeine Vorverkauf startet am Mittwoch, 5. November, 10 Uhr.

Zwei neue Shows bestätigt

Diese beiden Zusatzkonzerte kommen neu hinzu:

Freitag, 19. Juni 2026, Frankfurt, Deutsche Bank Park

Freitag, 26. Juni 2026, Köln, RheinEnergieStadion

Helene feiert 20 Jahre Karriere

Mit der Tour feiert Helene Fischer zugleich ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Ihr Debütalbum „Von hier bis unendlich“ erschien im Februar 2006 – seither hat sie sich zur erfolgreichsten Schlagersängerin im deutschsprachigen Raum entwickelt.

360°-Bühne mitten im Stadion

Für die kommenden Konzerte erfüllt sich die Sängerin einen besonderen Wunsch: Sie tritt auf einer zentralen 360-Grad-Bühne auf, mitten unter ihren Fans. Laufstege verbinden die Hauptbühne mit vier Satellitenbühnen, wodurch das gesamte Stadion zu einer einzigen großen Bühne wird.

Das sind alle Termine der Tour in Österreich, Deutschland und der Schweiz:

10. Juni 2026, Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion

13. Juni 2026, Berlin, Olympiastadion

16. Juni 2026, Stuttgart, MHP Arena

20. Juni 2026, Frankfurt/Main, Deutsche Bank Park

23. Juni 2026, Gelsenkirchen (NRW), Veltins-Arena

27. Juni 2026, Köln, RheinEnergieStadion

03. Juli 2026, Hamburg, Volksparkstadion

04. Juli 2026, Hamburg, Volksparkstadion

07. Juli 2026, Hannover, Heinz von Heiden Arena

11. Juli 2026, Wien (Österreich), Ernst-Happel-Stadion

14. Juli 2026, Zürich (Schweiz), Stadion Letzigrund

17. Juli 2026, München, Allianz-Arena

Das spektakuläre Bühnenkonzept bildet den Rahmen für ihre größten Hits und verspricht Gänsehautmomente – so nah wie noch nie zuvor.