Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Helene Fischer
© Getty

Aufgestockt

Noch mehr Helene Fischer: HIER gibt es zwei Zusatzkonzerte

31.10.25, 18:23
Teilen

Der Andrang ist riesig: Helene Fischer erweitert ihre „360° Stadion Tour 2026“ um zwei Zusatztermine – und feiert damit ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. 

Der Ticketverkauf für Helene Fischers „360° Stadion Tour 2026“ läuft bereits – und der Andrang ist enorm. Wie der Konzertveranstalter Live Nation gegenüber der deutschen Bild bestätigt, erhält die Tour aufgrund der großen Nachfrage zwei zusätzliche Termine. Der allgemeine Vorverkauf startet am Mittwoch, 5. November, 10 Uhr.

Noch mehr Helene Fischer: HIER gibt es zwei Zusatzkonzerte
© ORF/ZDF/Sascha Baumann

Zwei neue Shows bestätigt

Diese beiden Zusatzkonzerte kommen neu hinzu:

  • Freitag, 19. Juni 2026, Frankfurt, Deutsche Bank Park
  • Freitag, 26. Juni 2026, Köln, RheinEnergieStadion

Helene feiert 20 Jahre Karriere

Mit der Tour feiert Helene Fischer zugleich ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Ihr Debütalbum „Von hier bis unendlich“ erschien im Februar 2006 – seither hat sie sich zur erfolgreichsten Schlagersängerin im deutschsprachigen Raum entwickelt.

360°-Bühne mitten im Stadion

Für die kommenden Konzerte erfüllt sich die Sängerin einen besonderen Wunsch: Sie tritt auf einer zentralen 360-Grad-Bühne auf, mitten unter ihren Fans. Laufstege verbinden die Hauptbühne mit vier Satellitenbühnen, wodurch das gesamte Stadion zu einer einzigen großen Bühne wird.

Kopie von Helene Fischer
© Getty

Das sind alle Termine der Tour in Österreich, Deutschland und der Schweiz: 

  • 10. Juni 2026, Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion
  • 13. Juni 2026, Berlin, Olympiastadion
  • 16. Juni 2026, Stuttgart, MHP Arena
  • 20. Juni 2026, Frankfurt/Main, Deutsche Bank Park
  • 23. Juni 2026, Gelsenkirchen (NRW), Veltins-Arena 
  • 27. Juni 2026, Köln, RheinEnergieStadion
  • 03. Juli 2026, Hamburg, Volksparkstadion
  • 04. Juli 2026, Hamburg, Volksparkstadion
  • 07. Juli 2026, Hannover, Heinz von Heiden Arena
  • 11. Juli 2026, Wien (Österreich), Ernst-Happel-Stadion
  • 14. Juli 2026, Zürich (Schweiz), Stadion Letzigrund
  • 17. Juli 2026, München, Allianz-Arena 

Helene Fischer mit glamouröser Mähne bei den Bambis 2017.

Helene Fischer mit glamouröser Mähne bei den Bambis 2017.

© Getty Images

Das spektakuläre Bühnenkonzept bildet den Rahmen für ihre größten Hits und verspricht Gänsehautmomente – so nah wie noch nie zuvor.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden