Pietro Lombardi: Frisch verliebt - in SIE!

Wir erinnern uns an das Jahr 2016. Damals trennte sich das deutsche Traumpaar Pietro und Sarah. Sie hatte sich etwas mit einem anderen Mann angefangen. Pietro ging mit der Situation sehr erwachsen um, zog die Taten seiner Ex nicht durch den Schmutz. Beide kümmern sich seitdem rührend um den gemainsamen Sohn Alessio.

Pietro: Nur wenn es was ernstes ist

Während Sarah bereits einige neue Beziehungen hatte und diese auch öffentlich machte, war für Pietro von Anfang an klar, er werde eine Neue nur dann zeigen, wenn es etwas ganz ernstes sei. Und, so der Nachsatz: so schnell verliebe er sich nicht. Doch seit einiger Zeit brodelt nun die Gerüchteküche. Spekulationen, wonach Pietro wieder verliebt sei, wurden just von ihm befeuert.

Das soll die Neue sein

Vor kurzem gab er zu, wieder zu daten. "Wir lernen uns immer noch kennen - und lassen uns da auch Zeit. Man darf nichts überstürzen", sagte er Mitte August. Nun sind sich einige deutsche Medien sicher, wer seine Auserwählte sein soll: Die Influencerin und Anwaltsgehilfin Laura Maria; beide kommentieren und herzeln die Insta-Beiträge des anderen, äußerst verdächtig also... Sie ist 24 Jahre alt und lebt in Düsseldorf. Jüngst verriet sie ihren Fans bei einer Fragerunde derzeit sehr glücklich zu sein und sich später mal drei Kinder zu wünschen...