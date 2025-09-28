Alles zu oe24VIP
Sandy Meyer-Wölden 
© Getty

Wieder glücklich

Pocher-Ex Sandy: Emotionale Worte an ihre neue Liebe auf der Wiesn

28.09.25, 11:48
Teilen

Oliver Pochers Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden feierte mit Alexander Müller auf der Wiesn – und fand danach emotionale Worte für ihr Liebesglück

Alessandra Meyer-Wölden (42) ist wieder glücklich mit Alexander Müller (40). Die Podcasterin und der Tech-Unternehmer hatten sich im November 2024 nach fünf Monaten Beziehung getrennt. Damals erklärte Meyer-Wölden gegenüber Bild, die Gefühle ihres Partners hätten „nicht gereicht“, während sie selbst mehr empfunden habe. "Von meiner Seite hätte das gerne weiterlaufen können. Aber manchmal wird einem die Entscheidung eben abgenommen."

Alexander Müller und Sandy Meyer-Wölden

Alexander Müller und Sandy Meyer-Wölden

© Getty

Comeback im Mai 2025

Im Mai folgte die Überraschung: Auf der 75. Geburtstagsparty von Thomas Gottschalk zeigten sich die beiden erneut gemeinsam – ihr Liebes-Comeback war offiziell. Nun besuchten sie zusammen das Oktoberfest in München. Stars wie Cathy Hummels (37), Lothar Matthäus (64) mit Freundin Theresa Sommer sowie Arnold Schwarzenegger (78) hatten zuvor bereits gefeiert. Auch Meyer-Wölden und Müller posierten strahlend für die Fotografen. Sie trug ein Dirndl in kühlem Anthrazit, das farblich perfekt zur Trachtenweste ihres Partners passte.

Liebeserklärung in den sozialen Medien

Nach dem Abend machte die Ex-Frau von Oliver Pocher (47) ihrem Partner in den sozialen Medien eine Liebeserklärung. Dort teilte sie private Einblicke und bewegende Worte über ihr Glück.

