Pocher mit Frontal-Attacke auf Sebastian Kurz

Der Comedian poltert bereits beim Champagnerempfang vor dem Opernball los

Vor genau zehn Jahren war Oliver Pocher schon einmal auf Einladung von Helmut Werner Gast am Wiener Opernball. Damals noch in der Loge von Richard Lugner. Heuer wiederholt er den Ausflug in die Wiener Gesellschaft in der Loge von Unternehmer Markus Deussl. und liefert auch gleich den ersten Skandal-Sager, ehe es noch richtig losgeht.

Pocher mit SS-Sager im Le Meridien

Von oe24.TV darauf angesprochen, ob er heuer wieder für einen Opernball-Skandal sorgen wird, antwortet Pocher: "Also, wenn das schon ein Skandal ist, dass ich mit meiner Ex-Frau zum Opernball komme, dann habt ihr hier ja echt nichts zu berichten. Ich hoffe ja, dass Sebastian Kurz vorbeikommt, vielleicht noch eine schicke SS-Uniform anzieht. Das wäre doch mal ein Skandal."

Der Ex-Kanzler hat zwar eine Loge am Ball der Bälle, wird jedoch heuer nicht anwesend sein. Da wird Oliver Pocher sich wohl doch ein anderes "Opfer" suchen müssen.