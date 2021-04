Prinz Marcus gibt Sat.1 Schuld am Tod von Willi Herren

Nach dem Tod von Willi Herren erhebt Prinz Marcus auf Instagram schwere Vorwürfe gegen den TV-Sender Sat.1.

Nachdem TV- und Schlagerstar Willi Herren vergangene Woche tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde (oe24 berichtete), macht Herrens "Promis unter Palmen"-Kollege Prinz Marcus auf Instagram seinem Ärger Luft. Obwohl Sat 1. nach Willi Herrens Tod die Ausstrahlung der Sendung aus "Pietätsgründen" eingestellt hatte, wirft Prinz Marcus von Anhalt dem Sender vor, mitschuldig am Tod von Herren zu sein. "Ihr seid Killer", schimpft er in einem Instagram-Video, das inzwischen nicht mehr abrufbar ist.

Der Adoptivprinz selbst habe Herren noch helfen wollen, doch dazu wäre es nicht mehr gekommen, so Prinz Marcus. Die Idee sei gewesen, dass er, Prinz Marcus eine höhere Gage für „Promis unter Palmen“ bekommen und davon dann einen Teil Willi Herren abgeben sollte, sodass dieser das Geld nicht an den Insolvenzverwalter abgeben müsste. Sat. 1. habe sich mit so einer Aktion "nicht strafbar machen wollen", behauptet Marcus im Video - und daher sei der Sender mitschuldig am Tod seines Kollegen, so seine Schlussfolgerung. Sat. 1 hat dazu noch keine Stellung genommen.