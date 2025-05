Rätsel um Xatar-Tod: Rapper wollte nur ein Nickerchen machen

Der deutsche Gangster-Rapper starb plötzlich in einer Kölner Wohnung.

Der deutsche Rapper, Musikproduzent und Unternehmer Giwar Hajabi, besser bekannt als "Xatar", ist im Alter von 43 Jahren in einer Wohnung in Köln tot aufgefunden worden.

Die Kölner Staatsanwaltschaft leitete umgehend ein Todesermittlungsverfahren ein, um ein mögliches Fremdverschulden auszuschließen. Eine erste Obduktion ergab keine Hinweise auf äußerliche Gewalteinwirkung, doch die Ermittlungen dauern an. Ein toxikologisches Gutachten wurde in Auftrag gegeben, dessen Ergebnisse jedoch noch mehrere Wochen auf sich warten lassen könnten.

Plötzlicher Tod

Wie die BILD berichtet, soll der Rapper am Mittwochabend mit Freunden gefeiert haben. Am nächsten Tag legte sich Xatar dann in einer Kölner Wohnung für ein Nickerchen auf eine Couch. Später wurde der 43-Jährige dann leblos von einer Bekannten entdeckt.

Offenbar soll sich Xatar regelmäßig in der Wohnung in der Kölner Innenstadt aufgehalten haben. Dort wollte er in Ruhe an einem neuen Album arbeiten. Die Wohnung soll einer Geschäftspartnerin gehören.

Bekannt durch Goldraub

Der im Iran geborene Musiker, Kind eines berühmten Komponisten und Dirigenten und einer Musikerin, galt als eine der einflussreichsten, aber auch umstrittensten Figuren der deutschen Rap-Szene. Seine Alben eroberten mitunter die Charts, er selbst geriet aber auch mit dem Gesetz in Konflikt.

Bekannt wurde er unter anderem für einen spektakulären Goldraub im Jahr 2009. Er und seine Komplizen überfielen einen Goldtransporter und erbeuteten nach Angaben der Staatsanwaltschaft Schmuck und Zahngold. Nach dem Überfall wurde er gefasst und zu einer Haftstrafe verurteilt. Aus dem Gefängnis heraus gelang ihm der Start für eine Karriere im Musikbusiness. Auch als Geschäftsmann war Xatar umtriebig. Er verdiente sein Geld auch im Schmuckgeschäft, besaß einen Döner-Imbiss und eine Shisha-Bar.2022 verfilmte der deutsche Starregisseur Fatih Akin das Leben Xatars. In "Rheingold", basierend auf dem autobiografischen Roman "Alles oder Nix" des nun Verstorbenen, spielte Emilio Sakraya die Rolle Xatars.