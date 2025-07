Schlagerstar spricht über Todes-Drama bei Mross-Show

Hofmann, die mit dem Rücken zum Publikum sang, bemerkte zunächst nichts.

Bei der Live-Aufzeichnung von Stefan Mross' Sendung "Immer wieder sonntags" am 6. Juli 2025 ereignete sich ein schockierendes Drama: Während Schlagerstar Alexandra Hofmann fröhliche Sommersongs performte, kämpfte nur wenige Meter hinter ihr eine Zuschauerin um ihr Leben. Die junge Mutter verstarb trotz Reanimationsversuchen im Krankenwagen.

Während ihres Auftritts ahnten weder Alexandra Hofmann noch das Publikum, was passierte. © SWR

Hofmann, die mit dem Rücken zum Publikum sang, bemerkte zunächst nichts. Erst später fiel ihr die gedrückte Stimmung beim Team auf. "Ich war geschockt", sagt Hofmann gegenüber "Bild". Im Hintergrund war für drei Sekunden eine graue Plane zu sehen, unter der Rettungskräfte arbeiteten – ein Detail, das in der ARD-Mediathek erhalten blieb.

Alexandra Hofmann © Getty Images

Erst nach der Show erfuhren sie und Moderator Stefan Mross vom tragischen Vorfall. "Wir haben gebetet und gehofft, dass alles gut ausgeht", so Hofmann.

Dass "Freud und Leid so nah beieinander liegen", fühle sich für die Musikerin immer noch "unecht an". "In der Show geht es um Lebensfreude, um den Sommer und um schöne Gefühle – und dann wird es auf einmal todernst", so Hofmanns trauriges Fazit.