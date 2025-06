Schock für Bushido: Sohn Djibi (11) muss im Urlaub notoperiert werden

Eigentlich sollte es ein ganz normaler Urlaub für Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi mit den Kindern werden – Sonne, Strand und unbeschwerte Familienzeit. Doch für den elfjährigen Sohn Djibi endet ein harmloser Badespaß fast in einer Katastrophe. Die Familie entgeht nur knapp einer Tragödie

Noch am Morgen teilt Anna-Maria gut gelaunt Sportvideos aus dem Urlaub auf Instagram. Doch die Idylle zerbricht nur wenige Stunden später: Djibi erleidet einen schweren Unfall beim Wassersport. Beim Spielen auf einem sogenannten Wasser-Sofa, das von einem Boot gezogen wird, fällt der Junge ins Wasser – das Zugseil schneidet sich tief in seinen Oberarm, direkt unter der Achsel. "Ich habe noch nie eine so große und tiefe Wunde gesehen," beschreibt die schockierte Mutter später in ihrer Story. "Muskeln waren betroffen, sogar Sehnen und kleine Nerven lagen frei."

Not-OP in Dubai – 17 Stiche in der ersten Klinik

Eomtionales Posting von Anna Maria Ferchichi © Instagram ×

Zunächst bringen Helfer Djibi ins nächstgelegene Krankenhaus in Ras al Khaimah. Dort wird er notdürftig mit 17 Stichen versorgt, um die Blutung zu stoppen und ihn für den Weitertransport stabil zu halten. Ziel: Eine Spezialklinik in Dubai, wo der Junge am Abend operiert wird. In einem emotionalen Posting berichtet Anna-Maria aus dem Krankenwagen: „Djibi hatte einen Unfall. Er wird heute Abend operiert.“ Die Sorge ist ihr deutlich anzumerken – eine Mutter im Ausnahmezustand.

In Dubai dann die bange Diagnose: Der Trizeps gerissen, eine Sehne beschädigt, Nerven verletzt. Die Ärzte nähen alles wieder zusammen – ein medizinischer Kraftakt. Anna-Maria schreibt später: „Wir sind heute ganz knapp an einer Tragödie vorbeigekommen. Ich kann das alles noch nicht fassen.“ Der Schock sitzt tief, auch bei Bushido, der sich bislang öffentlich nicht geäußert hat. Die Familie lebt seit einiger Zeit in Dubai, wo die Kinder ein neues Leben aufbauen sollen – fernab der deutschen Schlagzeilen.

Bushido und Ehefrau Anna Maria © Getty ×

Zum Schluss richtet Anna-Maria Ferchichi einen emotionalen Appell an andere Eltern: „Bitte lasst eure Kinder nicht mehr solche Sachen machen.“ Ihr Wunsch: mehr Achtsamkeit beim Spielen am Wasser – und mehr Bewusstsein für die Risiken solcher Freizeitaktivitäten.