Schock! "Let's Dance"-Aus für Simone Thomalla

Die Schauspielerin muss die Tanzshow frühzeitig verlassen. Die Schmerzen sind zu groß.

Für Simone Thomalla war der 11. April 2025 ein Tag der großen Gefühle – doch das Tanzparkett, das zuletzt Bühne für ihre Leidenschaft und Lebensfreude war, wird sie nun vorzeitig verlassen müssen.

Die beliebte Schauspielerin, die in den vergangenen Wochen gemeinsam mit Tanzpartner Evgeny Vinokurov Woche für Woche das Publikum begeisterte, muss ihre Teilnahme an der RTL-Erfolgsshow „Let’s Dance“ verletzungsbedingt beenden. Eine Entscheidung, die ihr nicht leichtfiel – da der letzte Auftritt gleich mehrere emotionale Höhepunkte bot.

© Getty Images

Ein runder Geburtstag – und ein besonderer Gast im Publikum

Die letzte Liveshow am 11. April hatte für Simone Thomalla gleich doppelte Bedeutung: An diesem Abend feierte sie nicht nur ihren 60. Geburtstag – ein Meilenstein, den sie mit viel Eleganz und Charme auf dem Tanzparkett beging – sondern durfte auch erstmals ihre Tochter Sophia Thomalla, 35, im Publikum begrüßen. Die enge Mutter-Tochter-Bindung der beiden ist bekannt, und die stolzen Blicke Sophias aus dem Zuschauerraum sprachen Bände.





„Es war ein Geschenk, diesen besonderen Tag auf der Bühne verbringen zu dürfen – mit meinem großartigen Tanzpartner und einem Publikum, das mich so liebevoll begleitet hat“, sagte Thomalla im Anschluss an die Show sichtlich gerührt.

Knieprobleme

Schon in der Liveshow hat sich abgezeichnet, dass Thomalla nicht ganz schmerzfrei tanzte. Knieprobleme machten ihr zunehmend zu schaffen. Die Osterpause, in der keine Sendung stattfand – aus Rücksicht auf das Tanzverbot am Karfreitag – sollte eigentlich zur Erholung dienen. Doch die Schmerzen blieben hartnäckig. Nach ärztlicher Rücksprache entschied sich die Schauspielerin schweren Herzens zum Ausstieg.

Thomalla: "Unendlich traurig"

„Ich bin unendlich traurig, die Reise hier abbrechen zu müssen“, erklärte Thomalla in einem Statement. „Aber meine Gesundheit geht vor – und ich möchte auch nach 'Let’s Dance' wieder mit voller Kraft auf der Theaterbühne stehen können.“

Simone Thomalla erhält viele emotionale Nachrichten auf Instagram © Instagram

Rückkehr mit Überraschung: Christine Neubauer tanzt weiter

Simone Thomallas Rückzug bringt gleichzeitig eine überraschende Wendung in die Show. An ihrer Stelle kehrt Christine Neubauer, 62, gemeinsam mit Profi-Tänzer Valentin Lusin, 38, zurück. Die beiden waren erst in der siebten Show ausgeschieden und erhalten nun eine zweite Chance auf den Titel.

Urlaub statt Tanztraining – ein neues Kapitel beginnt

Auch wenn der Abschied schwerfällt, gönnt sich Simone Thomalla nun eine wohlverdiente Auszeit. Schon vor der endgültigen Entscheidung hatte sie ein paar Tage Urlaub eingeplant – eine kleine Reise zum Durchatmen, Innehalten und Feiern. Denn trotz der gesundheitlichen Rückschläge: Ihren 60. Geburtstag hat sie als Lebenslustige gefeiert – im Kreise von Familie und Freunden, mit einem Lächeln, das selbst das schmerzende Knie für einen Moment vergessen ließ.