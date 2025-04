Simone Thomalla verabschiedet sich nach "Let's Dance"-Blamage

Auszeit mit ihrem neuen Partner Rene und Geburtstagsfeierlichkeiten am Meer.

Mit dem nahenden Osterfest kehrt bei „Let's Dance“ ein bisschen Ruhe ein - und es ist Zeit für eine Verschnaufpause. Der Karfreitag sorgt für Tanzverbot und markiert einen Moment der Entspannung für die Profis und Prominenten der Show. Besonders Simone Thomalla dürften die freien Tage entgegenkommen: Die Schauspielerin kämpft sich wacker durch jede Runde, doch die Jury-Wertungen bleiben hinter ihren Erwartungen zurück.

Runder Geburtstag

Am 11. April, dem Tag ihres 60. Geburtstags, konnte Thomalla mit ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov nur 16 Punkte erlangen. Beim Discofox-Marathon folgte ein enttäuschendes Ergebnis: Nur ein einziger Punkt wurde für die beiden vergeben. Trotz dieser Rückschläge kämpfte die gebürtige Leipzigerin weiter und setzte sich in der Folge gegen ihre Konkurrentin Christine Neubauer durch. Doch der Abend war nicht nur von Tanz und Jurykritik geprägt – auch der persönliche Anlass, ihr runder Geburtstag, geriet dabei fast in den Hintergrund.





Es geht ans Meer

Nun zieht sich die Schauspielerin für eine kurze Auszeit zurück. In ihrer Instagram-Story kündigte sie an, dass der Koffer bereits gepackt sei und sie sich auf eine wohlverdiente Erholung freue. Ihre Anhängerinnen und Anhänger wünschen ihr eine erholsame Zeit und gönnen ihr den Urlaub von Herzen. Wohin es geht, verriet sie nicht. Nur so viel: Es geht ans Meer und hr neuer Partner René begleitet sie.

Fans wissen das Reiseziel

Simones Follower wünschen ihr eine gute Reise und verraten auch gleich den Ort: "Einen wunderschönen, erholsamen Urlaub. Genieße die Zeit auf deiner Lieblingsinsel. Hast du dir absolut verdient." Es scheint also nach Gran Canaria zu gehen.