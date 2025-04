Simone Thomalla wird 60! SO feiert die Schauspielerin

Die "Let's Dance"-Kandidatin zelebriert ihren runden Geburtstag mit einer neuen Liebe.

Ganz viel Liebe und ein bisschen Taktgefühl - Simone Thomalla tanzt am Freitag zu ihrem 60er bei "Let's Dance" ins neue Lebensjahr. Die Schauspielerin hält sich bereits seit sieben Wochen tapfer in der Show - das bleibt auch an ihrem Jubeltag so. Tochter Sophia wird live mitfiebern. Mama Erika beobachtet das Geschehen von der Couch aus. Thomalla hat jetzt die Gelegenheit, für die nächste Show in zwei Wochen wichtige Punkte zu sammeln.

Dazwischen geht es in den wohlverdienten Urlaub: "Dieses Jahr hat mir schon ein schönes Geschenk gemacht. Wir fahren am Montag für eine Woche in die Sonne." Mit "wir" meint sie sich und ihren neuen Partner René.

Vorbereitung auf den 60er

Dass sie 60 wird, sieht Simone mit Gelassenheit: "Ich bin so dankbar, überhaupt dieses Alter erreicht zu haben. Dass ich gesund bin. Noch Kind sein darf, weil ich noch eine Mama habe. Hauptsache, man ist gesund, hat Freude, wird geliebt, liebt, hat Spaß im Leben.“ In der Vergangenheit erlitt die Schauspielerin schwere Schicksalsschläge. Erst letztes Jahr nahm sich ihr Ex-Freund das Leben: "Ich habe Menschen verloren, die mir lieb waren", sagt sie gegenüber "Bild".

Auf den Geburtstag habe sie sich bereits länger mental vorbereitet, damit sie nicht "aus der Fassung" gebracht werde.