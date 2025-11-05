Alles zu oe24VIP
"Sehne den Tod herbei" - Schauspielstar Sommer mit trauriger Aussage
Gespräch

"Sehne den Tod herbei" - Schauspielstar Sommer mit trauriger Aussage

05.11.25, 14:36
In einem Interview zeigte sich die Schauspielerin ohne Lebensmut.

Schauspielerin Elke Sommer hat zu ihrem 85. Geburtstag ihren Lebensmut verloren.

"Genug ist genug - ich sehne den Tod herbei", sagte die in den 60er-Jahren zum Hollywood-Star aufgestiegene Deutsche der Illustrierten "Bunte" laut Vorabmeldung vom Mittwoch. Ihr Ehemann Wolfgang habe Krebs, sie selbst sei mit einem Infekt gerade im Krankenhaus gewesen.

War immer lebenslustig

"Ich war immer lebenslustig, aber ich habe zuletzt zu viel Schlechtes erlebt durch diese Krankheiten", sagte die in den USA und in Deutschland lebende Sommer. "Nun danke ich dem lieben Gott, dass er mich bis vor zwei Jahren so schön durch das Leben geführt hat - der liebe Gott soll mich nehmen, wenn mein Mann mich nicht mehr braucht."

