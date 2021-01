Sensations-Comeback: No Angels sind zurück!

Zwölf Jahre nach ihrem letzten Auftritt.

Deutschlands erfolgreichste Girl-Band No Angels – bestehend aus Sandy Mölling (39), Lucy Diakovska (44), Jessica Wahls (43) und Nadja Benaissa (38) – plant demnächst ihre Rückkehr. Wie "Bild" berichtet, werden sie bei einer großen Fernsehshow auftreten. Vanessa Petruo (41), die die Band bereits 2003 verließ, wird nicht mehr dabei sein.

Die No Angeles wollen beim Comeback auf altbewährtes setzen und ihre bekannten Songs neu aufnehmen. Laut "Bild" soll die erste Single ihr größter Hit "Daylight in your Eyes" werden.

Die Band ging im Jahr 2000 aus der ersten Staffel der Castingshow "Popstars" hervor. No Angels verkauften seitdem fünf Millionen Tonträger. Deutschland erfolgreichste Girl-Band absolvierte Rekord-Tourneen und bekam alle deutschen Musikpreise. 2003 löste sich die Band auf und 2007 starteten sie ein Comeback. 2014 erfolgte die endgültige Trennung. Jetzt geben sie erneut ein Comeback!