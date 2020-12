Die Moderatorin und Model präsentiert sich als weiblicher Nikolaus.

Die Moderatorin & Model Sophia Thomalla zeigt auf ihrem Instagram-Profil einen besonderen Look: Sie präsentiert sich in einem roten Minirock mit einem dazu passenden bauchfreien Top, langen Overknees-Stiefeln und einem bodenlangen Mantel. "In diesem Jahr ist Santa eine Frau und trägt Latex", schreibt sie zu ihrem Posting.

Die 31-Jährige bekommt viel Zuspruch für ihren Look und dem tollen Foto: "Für mich die schönste Frau Deutschlands", schreibt eine Userin. "Ab jetzt bin ich kein Grinch mehr", meint ein anderer, der offenbar durch das Foto seine Weihnachtsfreude wiedergefunden hat.