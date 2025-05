Staatsanwaltschaft ermittelt zum plötzlichen Xatar-Tod

Die deutsche Rap-Legende wurde tot in einer Kölner Wohnung gefunden. Kurios dabei: Er war erst 43 Jahre alt, verstarb plötzlich und wurde in einer fremden Wohnung leblos aufgefunden. Was ist passiert?

Deutscher Rapper Xatar überraschend gestorben In fremder Wohnung aufgefunden Zunächst wurde der Skandal-Rapper nicht in seiner eigenen Kölner Wohnung tot aufgefunden, wo er mit seiner Ehefrau und seinen fünf Kindern lebt. Sondern in einer Wohnung in der Innenstadt, die laut der deutschen Bild-Zeitung einer Geschäftspartnerin gehören soll. War in der Szene gefürchtet? Der Skandal-Rapper war Mitbegründer des Deutschraps - auf der Hand liegt womöglich auch, dass er in der Szene nicht nur Freunde hatte. Daher heißt es gegenüber dem deutschen Medium: „Die Staatsanwaltschaft Köln hat ein Todesermittlungsverfahren aufgenommen zur Klärung der Frage, ob es Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Fremdverschulden am Tod des Künstlers gibt.“ Keine Zeichen für Gewalt Die erste Obduktion zeigte heute, dass es keine Anzeichen einer äußerlichen Gewalteinwirkung gibt. Weitere Ergebnisse der Ermittlungen werden in den kommenden Wochen erwartet.