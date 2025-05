Stefan Raab: So hoch ist sein Vermögen - und ein Detail überrascht

Dass er ein reicher Pinkel ist, das ist klar. Doch wie genau hat er sich sein Vermögen erarbeitet?

Stefan Raab ist seit vielen Jahren einer der wenigen Top-Verantwortlichen für Entertainment im deutschen TV. Bereits seit seiner Zeit bei VIVA vor über 30 Jahren steht Raab für beste Massenunterhaltung.

Seine absoluten Entertainment-Glanzzeiten waren mit Sicherheit ab dem Jahr 99, als er bei ProSieben mit eigener Produktionsfirma (RaabTV) seine Show "TV total" (bis 2015) präsentierte. Es folgten weitere Hit-Sendungen wie die "Wok WM", das "TV total Turmspringen" oder "Schlag den Raab".

All diese Quotenhits haben die Kasse bei Raab klingeln lassen und so soll er rund 100 Millionen in diesen Jahren verdient haben.

© Getty Images ×

Spezial-Shows

Doch, was wenige wissen: Sein Strippenziehen im Hintergrund bei Shows wie "Das Ding des Jahres", "Famemaker" oder auch seine Beteiligung beim Song Contest bringt dem Entertainer auch viel Kohle ein - gleich mehrere Millionen war das für TV-Sender wert. Hinzu kommt nun sein lukrativer RTL-Deal und Specials wie das Boxen gegen Regina Halmich.

Thomas Gottschalk bei Stefan Raab © RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen ×

Obwohl wenig aus Raabs privatem Umfeld bekannt ist, kann wohl angenommen werden, dass er sein Vermögen genießt. Wie vermögen.org berichtet, soll Raab derzeit rund 110 Millionen Euro besitzen.