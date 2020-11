Thomas Gottschalk schlüpft für eine Show in die Haut des legendären Karl-May-Charakters.

Thomas Gottschalk wirkt mit den glatten Haaren und der Lederkluft glatt wie in einen Jungbrunnen gefallen. Sein Look als "Old Shatterhand" steht der 70 Jahre alten Moderatoren-Legende äußerst gut.

Gottschalk wird zu Old Shatterhand und Winnetou ist...

Doch wer ist da an seiner Seite? Ja, es ist Winnetou! Erst bei Genauerem hinsehen, kann man erahnen, welcher Sänger hier in die legendäre Rolle geschlüpft ist: DSDS-Gewinner und Musical-Darsteller Alexander Klaws. Der 37-Jährige teilt auf seinem Insta-Account das legendäre Foto der beiden Blutsbrüder.

Neue Show steckt dahinter

Doch was hat es mit dem Bild auf sich? Klaws schreibt zu der Aufnahme: "Gestern für seine neue Show mit ihm als meine weißer Bruder durch den Westerwald zu reiten, war mir eine große Ehre." Wann erfahren wir alles? Am 29.12. in der ARD um 20:15. Da wird nämlich "Gottschalk holt's nach" ausgestrahlt...