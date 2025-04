Todes-Drama bei Natascha Ochsenknecht

Traurige Nachrichten für Natascha Ochsenknecht (60): Ihr Bruder Ingo Robin Wierichs ist überraschend verstorben – und das ausgerechnet während seiner Haftzeit in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt. Wie die Bild-Zeitung berichtet, wurde der 63-Jährige leblos in seiner Gefängniszelle aufgefunden

Der Tod von Ingo Wierichs kommt kurz vor dem Ende seiner Haftstrafe. Der Fotograf verbüßte eine einjährige Freiheitsstrafe – unter anderem wegen Freiheitsberaubung und Bedrohung. Zuletzt soll das Verhältnis zu seiner prominenten Schwester angespannt gewesen sein. In den letzten Monaten vor seinem Tod gab es demnach keinen Kontakt mehr zwischen den Geschwistern. Das Management von Natascha Ochsenknecht bestätigte den Todesfall gegenüber der deutschen "Bild"-Zeitung, sie selbst äußerte sich bisher jedoch nicht öffentlich dazu.

Während Natascha Ochsenknecht als TV-Persönlichkeit und ehemalige Model-Gattin regelmäßig in der Öffentlichkeit steht, lebte ihr Bruder weitgehend zurückgezogen. Als Fotograf war er dennoch in der Medienwelt kein Unbekannter: Seine Arbeiten wurden unter anderem im Magazin Stern veröffentlicht. In früheren Jahren verband ihn und seine Schwester jedoch mehr als nur das Familienband. In einem älteren Interview mit RTL erzählte Ingo, wie Natascha ihm einst zu seinem ersten Job verhalf: „Natascha hatte eine Tour durch Europa gemacht und mir den Job als Fahrer verschafft. Ich habe dann also lauter Models durch die Gegend gefahren.“

Familiäre Brüche und schwierige Vergangenheit

Die Beziehung zwischen Natascha Ochsenknecht und ihrem Bruder galt schon länger als kompliziert. Immer wieder berichteten Medien über Spannungen und Kontaktabbrüche. Auch Ingos Probleme mit dem Gesetz warfen Schatten auf das familiäre Umfeld. Trotz allem war seine plötzliche Todesnachricht für das Umfeld ein Schock – insbesondere, da er seine Strafe bald abgesessen hätte.

Mit dem Tod von Ingo Wierichs endet ein Kapitel, das für Natascha Ochsenknecht wohl mit vielen gemischten Gefühlen verbunden ist. Die genauen Umstände seines Todes werden nun weiter medizinisch untersucht, doch für die Familie steht schon jetzt fest: Ein Leben ist zu früh zu Ende gegangen. Für die Öffentlichkeit bleibt der Bruder der bekannten TV-Persönlichkeit ein Rätsel – ein Mann zwischen künstlerischem Talent, familiären Konflikten und persönlichem Absturz.