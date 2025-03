Tom Kaulitz plaudert über Sex mit Heidi Klum

In der Ehe von Tom Kaulitz (35) und Heidi Klum (51) scheint es in jeder Hinsicht bestens zu laufen – auch im Schlafzimmer. In der neuesten Folge ihres Podcasts „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ spricht der Musiker offen über Sex mit seiner Frau und gerät ins Schwärmen.

Der Tokio-Hotel-Gitarrist verrät seinem Bruder Bill Kaulitz (35) ganz offen: "Ich habe den besten Sex meines Lebens mit meiner Frau.“ Das Geheimnis? Die beiden kennen sich in- und auswendig, wissen genau, was der andere mag. „Über die Jahre hinweg wird es immer besser“, sagt Tom. Doch nicht nur die Vertrautheit sei entscheidend – schon zu Beginn ihrer Beziehung habe es zwischen ihm und Heidi sofort geknistert. "Wir haben direkt sexuell gevibed. Und das passiert im Leben nicht oft.“ Für ihn ist eine harmonische Intimität ein zentraler Bestandteil einer glücklichen Partnerschaft: "Die sexuelle Komponente ist ein Riesenpunkt für mich.“ © heidiklum/Instagram © Instagram/heidiklum Während Tom in seiner Ehe mit Heidi sein Glück gefunden hat, sieht es bei Zwillingsbruder Bill ganz anders aus. Der Sänger berichtet in der Podcast-Folge von den Herausforderungen des Promi-Datings – und warum es für ihn schwer ist, eine tiefere Verbindung zu finden. „Viele haben Angst oder fühlen sich unter Druck gesetzt. Die denken dann: ‚Oh mein Gott, jetzt habe ich Bill Kaulitz hier liegen.‘ Das habe ich schon oft gehört.“ Der Musiker ist zwar offen für neue Begegnungen, doch wirklich guter Sex sei für ihn selten. „Ich bin genauso aufgeregt und habe genauso Unsicherheiten wie andere Leute“, gibt er zu. Bill Kaulitz © Getty × Toms Reaktion auf Bills Dating-Frust? „Wenn ich das jetzt so höre – ich beneide dich da gar nicht drum.“ Doch dann sorgt Bill für eine Überraschung: Ein deutscher Politiker hat es ihm besonders angetan. Mit einem breiten Grinsen verrät er: „Süße Knopfaugen!“ Um wen es sich handelt? Das bleibt vorerst sein Geheimnis. Doch eins ist sicher: Während Tom seine große Liebe längst gefunden hat, hält Bill weiter Ausschau – vielleicht ja bald mit politischem Interesse.