TV-Legende Frank Elstner muss in Klinik: Not-OP

Die Fans sind in Schockstarre und zittern um ihren TV-Liebling.

Frank Elstner, die Moderatoren-Legende, muss in die Klinik und notoperiert werden.

Im Fernseh-Ruhestand

Elstner ist mittlerweile 82 Jahre alt und im überwiegend im Fernseh-Ruhestand. Jeder kennt ihn, weil Elstner der Erfinder von "Wetten, dass..?" ist. Im hohen Alter ist Elstner an Parkinson erkrankt.

Muss in die Klinik

Wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet, muss Elstner jetzt in die Klinik und sich einer Not-OP stellen. Elstner muss sich einer OP am Darm unterziehen und danach drei Monate in der Klinik bleiben.

Nach Routineuntersuchung

Der "Bild" sagte der TS-Star: „Bei einer Routineuntersuchung hatte mein Arzt festgestellt, dass etwas nicht in Ordnung war. Er überwies mich gleich ins Krankenhaus, wo eine Not-OP durchgeführt wurde. Die war dringend nötig und ich bin froh, dass ich sie überlebt habe.“