Linkin Park rocken beim Champions-League-Finale

Die US-Band Linkin Park wird beim Champions-League-Finale am 31. Mai in der Münchner Arena auftreten.

Das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) mit. Der Auftritt der Rockband, die Ende des vergangenen Jahres ein neues Album veröffentlichte, soll vor dem Anstoß um 21.00 Uhr der Höhepunkt im Rahmenprogramm sein.

Nach dem Tod des Sängers Chester Bennington im Jahr 2017 kehrte die Formation mit nun Emily Armstrong am Mikrofon nach langer Pause zurück. Am 12. Juni gastieren Linkin Park am Nova Rock (11. bis 14. Juni) in Nickelsdorf.