Das Tagebuch der Dschungel-Tara

Am 21. Jänner zieht sie in das Dschungelcamp ein. Bis dahin genießt Tara Luxus.

Start. Sie ist die österreichische Antwort auf Kim Kardashian – TV-Sternchen Tara Tabitha (28) will durch ihre Teilnahme am RTL-Dschungelcamp auch mindestens genauso berühmt werden wie das amerikanische It-Girl.

Ab 21. Jänner hat Tara die Chance zu beweisen, dass sie den Trash-Thron verdient hätte. Doch wozu bis dahin warten, wenn sie schon jetzt erste Eindrücke zeigen kann?

Tara zeigt ihre witzige Seite im TikTok-Video

Präsenz. Schon vor Start der 15. Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus lässt Tara Tabitha ihre Fans an ihrer Reise teilhaben. Jeden Tag postet sie neue Videos von der Natur, tierischen Begegnungen und Trinkeskapaden am Pool. In einem TikTok-Beitrag sieht man unsere Dschungel-Königin zum Beispiel im Bademantel auf einer Liege. In ihrer Hand ein Glas Rotwein. Soweit normal, wäre da nicht ein starkes Gewitter und der strömende Regen. Tabitha und ihr Begleiter Alexander Damm lassen sich davon jedoch nicht den Spaß verderben. Er fliegt – ebenfalls im Bademantel – hinter ihr durchs Bild und landet im Wasser.

Kreisch. Tara schreibt zu dem Video: „Könnt ihr die Spinne auf meinem Kopf entdecken?“ Sie hat also schon erste Bekanntschaft mit ihrem künftigen Frühstück gemacht.

In den Dschungelprüfungen kann es durchaus passieren, dass sie Krabbeltiere essen muss. Bis ­dahin genießt die Wiener­in lieber noch frisches Obst am Pool. Was Tara am meisten vermissen wird? „Ein Gläschen Sekt, Make-up und Körperpflege.“