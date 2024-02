Und: Flirterei zwischen Mike und Leyla ist ein Flop!

Tag 14 im Camp und schön langsam wird klar, wer eine zähe Socke ist und wer... nicht.

Mike und Kim flirten weiter , doch schön langsam ist das fad, wie auch aus Kommentaren unter Insta-Postings hervorgeht.

Leyla und Mike

Das passiert zwischen den beiden: Am Lagerfeuer bei der Nachtwache genießen Leyla und Mike die Zweisamkeit und lernen sich besser kennen. Leyla fragt Mike, wie er so in Beziehungen sei. Direkt den beiden gegenüber liegt eine schlafende Kim, die von Zeit zu Zeit die Augen aufschlägt. Belauscht sie die beiden?

Mike kann gar nicht glauben, dass Leyla schon seit fünf Jahren Single ist. Es liege daran, dass sie Angst davor habe, sich einem Mann zu öffnen. "Du hast Angst, verletzt zu werden, aber du musst das Risiko eingehen", so Mike. Leyla kichernd: "Vielleicht kommt ja irgendwann jemand, wo ich denke, es lohnt sich!" Mike: "Wird bestimmt kommen! Schauen wa ma…"

Viele Fans sehen die Flirtkiste zwischen den beiden als Promo-Show.

Lucy haut rein

Wer hingegen immer beliebter wird, das ist Lucy! Die Sängerin hat mal wieder richtig abgeräumt bei einer Prüfung: "Ich bin technisch nicht so begabt", so Lucy unsicher, als sie zur Dschungelprüfung "Reparatortur" erscheint. Da Leyla diese Prüfung vor mehr als einer Woche abgebrochen hat, ist die riesige, unterirdische Klimaanlage immer noch defekt. Jetzt muss die Pop-Sängerin ran und innerhalb von acht Minuten alle sechs Sterne finden.

Lucy steigt hinab in die unterirdischen Gänge. Kakerlaken, Spinnen, Krokodile, grüne Ameisen und Elektroschocks begleiten sie bei der Suche nach den Sternen. Hektisch und emsig tastet sie sich erfolgreich voran. Gerade als sie einen Stern in ihrer Tasche verstaut hat, gibt der Boden unter ihr nach und sie fällt in ein Wasserbecken mit Krokodilen. Unbeirrt taucht sie immer wieder unter Wasser, um zwei Sterne mit einem Schraubenschlüssel abzuschrauben. "Sehr gut, Lucy", lobt Jan Köppen. Die Zeit läuft. "Wie komme ich raus?", ruft Lucy völlig erschöpft.

In letzter Sekunde kommt sie wieder ans Tageslicht. Die 47-Jährige schreit vor Erleichterung und Freude: "Jaaa!" Duracell-Häschen Lucy entlädt sich im Klimaanlagen-Wartungsschacht und holt insgesamt fünf Sterne. Der Pop-Star weint vor Glück: "Das war so eine tolle Prüfung, da bin ich an meine Grenzen gekommen."