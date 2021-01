Ich bin ein Star holt mich hier raus: Der äußerst rüde Frank Fussboich musste die Show verlassen.

Model Zoe Saip und Influencer Mike Heiter haben es geschafft!

Nach Beschimpfungen: Unsere Zoe ist im Dschungel-Halbfinale!

Sie dürfen bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" weiter auf den Einzug ins Finale hoffen. Frank Fussbroich hingegen musste gehen. Dieser hatte sich zuvor bei der Prüfung ganz auf Zoe eingeschossen, die 21-Jährige bitter beleidigt, nachdem diese zwei Prüfungen nicht bestanden hatte: "Große Fresse und dann verkacken. Du machst dich zum Deppen der Nation. Du bist kaputt im Kopp." Diese Aussagen gingen Dr. Bob zu weit und er stellte Fussbroich ein schlechtes Zeugnis aus; er sei zwar unterhaltsam: "Aber manchmal geht er ein bisschen zu weit in den Dingen, die er sagt!"

© TVNOW / Stefan Gregorowius

Dr. Bob bewertet die Kandidaten

Die Prüfung der 3. Folge „Tierisch abgedreht“

In der Prüfung "Tierisch abgedreht" müssen Zoe, Frank und Mike ihre Köpfe in Plexiglashelme stecken, in denen sie tierischen Besuch bekommen. Vor ihnen stehen Plexiglasboxen, in denen sich neben je 3 festgeschraubten Sternen auch die gleichen Tiere befinden wie im Helm. Mit einem passenden Werkzeug müssen sie die Sterne lösen. Diese Tiere erwarten die Dschungelshow-Kandidaten in der Prüfung: Zoe (Helm: 10 Ratten, Box: 10 Ratten), Mike (Helm: 10 Schlangen, Box: 5 Schlangen), Frank (Helm: 1.000 Kakerlaken, Box: 1.000 Kakerlaken). Fussbroich war am Ende der Prüfung, als Sonja und Daniel verkündetet, wer weiterkommt, sichtlich enttäuscht... Nun ziehen neue Kandidaten ins Tiny House ein!

© TVNOW / Stefan Gregorowius