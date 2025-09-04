Elon Musk-Tochter: „Bin pleite, lebe mit drei Mitbewohnern“

Vivian Wilson, die transgender Tochter von Elon Musk, sagt in einem Interview, sie sei pleite und lebe mit drei Mitbewohnern – obwohl ihr Vater als reichster Mann der Welt gilt.

In einem Interview mit The Cut erklärte die 21-jährige Vivian Wilson, dass sie trotz berühmter Eltern nicht reich sei. „Leute nehmen an, dass ich viel Geld habe. Ich habe keine Hunderttausende Dollar zur Verfügung“, sagte sie.

Bruch mit dem Vater

Wilson ist die älteste von Musks 14 Kindern. Sie brach 2022 öffentlich mit ihm, als sie eine Petition zur Namens- und Geschlechtsänderung einreichte. Seitdem attackierte sie ihn mehrfach in sozialen Medien und bezeichnete ihn als "pathetic man-child“. Musk wiederum sprach in Interviews davon, dass sie vom "Woke mind virus getötet“ worden sei.

Leben in Los Angeles

Heute lebt Wilson in Los Angeles mit drei Mitbewohnern, „weil es billiger ist“. „Ich kann mir Essen leisten. Ich habe Freunde, ein Dach über dem Kopf und etwas Geld übrig, was mehr ist als die meisten in meinem Alter haben“, sagte sie.

Privilegierte Kindheit

Im Gespräch erinnerte sie sich an ihre Jugend auf einer Privatschule „voller nepo babies“, darunter Apple, die Tochter von Gwyneth Paltrow und Chris Martin. Sie habe mehrere Sprachen gelernt, unter anderem Koreanisch, Chinesisch, Japanisch und Spanisch. Wilson studierte in Kanada und Japan, brach das Studium aber wieder ab und machte dafür KI verantwortlich, die ihre „Motivation ruiniert“ habe.

Karriere als Model

Trotz aller Kontroversen hat Wilson bereits einen Agenten und war auf dem Cover der Teen Vogue. Sie betont jedoch: „Ich bin nicht sehr gut darin, berühmt zu sein.“