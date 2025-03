Musk-Tochter verlässt die USA endgültig

Elon Musk und seine Tochter Vivian Wilson hat sich nun endgültig entschieden und will auswandern. Der Tech-Milliardär und sein Kind aus erster Ehe haben schon länger keinen Kontakt mehr.

Elon Musk ließ sich 2008 von seiner ersten Ehefrau, Justine Wilson, geschieden. Ihre Tochter - Jenna Wilson - ist mittlerweile 20 Jahre alt und hat zu ihrem Vater allerdings keinen Kontakt mehr. Es ist bekannt, dass sie durch eine Geschlechtsangleichung transgender ist - und deshalb habe ihr Vater sie dreist abgelehnt, so die Medienberichte.

Musk sei ein „erbärmlicher, unreifer Mann“

Sie will nach Japan, um dort in Tokio Sprachen zu studieren. Neben Englisch sprich sie auch Französisch, Spanisch und bald auch Japanisch. Jenna Wilson gilt als eine schonungslose Kritikerin von Musk. Einmal habe sie ihn laut BILD-Informationen sogar als „erbärmlichen, unreifen Mann“ beschrieben.

In ihren Social-Media Auftritten heißt es unter anderem:

"Zwei Jahre, nachdem sie sich 2020 als transsexuell geoutet hatte, schrieb Wilson (@vivllainous) in einer Petition zur rechtlichen Änderung ihres Namens, dass sie 'in keiner Weise mit [ihrem] biologischen Vater verwandt sein möchte'. Und obwohl sie bis dahin nie öffentlich über Musk gesprochen hatte, ist es ihr Versuch, sich zu distanzieren - und ihn öffentlich in den sozialen Medien zu widerlegen -, der sie schließlich ins Licht der Öffentlichkeit rückte."