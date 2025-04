Eurovision-Legende Clodagh Rodgers ist gestorben

Die nordirische Sängerin und Eurovision-Legende Clodagh Rodgers ist nach einem dreijährigen schweren Krankheitsverlauf im Alter von 77 Jahren verstorben. Ihr Sohn Sam Sorbie bestätigte die traurige Nachricht am Samstag auf Facebook.

Clodagh sei am Freitag friedlich im Kreise ihrer Familie in Cobham (Anm. etwa 32 Kilometer südwestlich von London) gestorben. In einem rührenden Nachruf beschrieb er seine Mutter als eine Frau, die ein erfülltes Leben voller Liebe, Reisen und Musik geführt habe – sie sei der Fels in der Familie gewesen.

Bekannt wurde Clodagh Rodgers insbesondere durch ihren Auftritt beim Eurovision Song Contest 1971, bei dem sie das Vereinigte Königreich mit dem Titel "Jack In The Box" vertrat. Sie erreichte mit 98 Punkten den vierten Platz – der Sieg ging damals an Monaco mit dem Lied "Un banc, un arbre, une rue" von Séverine.

Zahlreiche Fans drückten in den sozialen Medien ihr Beileid aus. Viele würdigten sie als „großartige Künstlerin“ und „herzensguten Menschen“, der viel zu wenig Anerkennung für ihr Talent erhalten habe. Besonders hervorgehoben wurde, wie viel Freude sie über Jahrzehnte hinweg ihrem Publikum geschenkt habe.

1947 in Nordirland geboren

Clodagh Rodgers wurde am 5. März 1947 in Nordirland geboren. Schon mit 13 Jahren begann sie ihre professionelle Gesangskarriere als Vorband von Michael Holliday. Ihr Vater, ein Tanzveranstalter, spielte eine entscheidende Rolle in ihrer frühen Karriere und verhalf ihr zu einem Plattenvertrag mit Decca Records im Jahr 1962. Unter der Produktion von Shel Talmy veröffentlichte sie ihre ersten Singles.

Ihren ersten Fernsehauftritt hatte sie am 26. September 1962 in der BBC-Sendung "The Adam Faith Show", wo sie mit dem Song "Let’s Jump the Broomstick" das Publikum begeisterte.

Clodagh Rodgers hinterlässt ein musikalisches Erbe und eine treue Fangemeinde – ihr Tod markiert das Ende einer außergewöhnlichen Karriere.