Zoë Kravitz plant nächsten Film - mit Robert Pattinson

Robert Pattinson soll beim nächsten Filmprojekt von Kravitz-Tochter Zoë als Produzent mit an Bord sein.

Hollywood-Star Zoë Kravitz (36) möchte erneut Regie führen. Dem Branchenblatt "Deadline.com" zufolge laufen Verhandlungen mit Sony Pictures, dass Kravitz den geplanten Film "How To Save A Marriage" inszenieren soll. Als Produzent ist Schauspieler Robert Pattinson (38) mit seiner eigenen Produktionsfirma Icki Eneo Arlo schon an Bord.

Kravitz und Pattinson kennen sich bereits von den gemeinsamen Dreharbeiten für "The Batman" (2022), in dem Pattinson die Hauptrolle spielte und Kravitz als Catwoman zu sehen war. Der Inhalt von "How To Save A Marriage" ist noch unter Verschluss.

Kravitz, Tochter von Rockstar Lenny Kravitz und Schauspielerin Lisa Bonet, gab mit dem Thriller "Blink Twice" im vorigen Jahr ihr Regiedebüt. Darin spielte Channing Tatum einen Tech-Milliardär und Psychopathen, der eine junge Kellnerin (gespielt von Naomi Ackie) auf eine Privatinsel einlädt.

Als Schauspielerin drehte Kravitz zuletzt unter der Regie von Darren Aronofsky mit Co-Stars Austin Butler und Rapper Bad Bunny den Thriller "Caught Stealing", der noch in diesem Jahr in die Kinos kommen soll.