Fitness-Legende Pamela Reif zieht sich zurück: "Will nicht mit 40 jeden Tag posten"

Pamela Reif - weltberühmt und wahrscheinlich die erfolgreichste Fitness-Influencerin der Welt - zieht sich zurück. Hunderttausende Fans sind schockiert.

Man kennt sie für ihre millionengeklickten Workouts, die man ganz einfach zu Hause mitmachen kann.

Sehr beliebte Sport-Videos

Ob man Bauchmuskeln definieren will, Po oder Beine - Rücken-Stretching und, und, und - man findet alles, was das sportliche Herz begehrt, auf ihrem YouTube-Kanal.

Dabei hat sie Videos abgestuft für Anfänger, bis hin zu Profis. Optisch sind die Clips immer top gestaltet, die blonde Schönheit passt ihre Outfit-Farben an den Hintergrund an.

"Will nicht mit 40 jeden Tag posten"

In einem Interview mit der deutschen "Bild"-Zeitung verrät sie, dass sie sich künftig Content-mäßig zurückziehen will, mit "40 nicht jeden Tag Content posten" wolle. Stattdessen strebt sie nach Unabhängigkeit und will zeigen, dass sie neben ihrem wunderschönen Gesicht auch Köpchen hat.

Im Hintergrund baut die Fitness-Ikone ihr eigenes Imperium auf, verkauft Lebensmittelprodukte für Fitness-Begeisterte und setzt auf einen gesunden Lebensstil. Wie sie gegenüber dem Medium angibt, will sie bei den Strategien mitplanen: „Ich baue hinter den Kulissen neue Wege: eigene Firmen, unternehmerische Ideen, Verantwortung.“

Pam hinterlässt sportliches Erbe

Früher habe sie bis 3 Uhr gearbeitet und an ihren Videos gesessen. Diese Routine hat sie jetzt abgelegt. Stattdessen heißt es für Pam: Früh schlafen gehen und früh aufstehen. Ihre Fitness-Tipps versorgen jedenfalls Millionen Fans - sie hinterlässt ein wahres sportliches Erbe.