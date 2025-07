Traumhaft! Anika Neuer begeistert in Edel-Brautkleid

So schön war die Braut in ihrem tollen Kleid

FC Bayern -Star Manuel Neuer hat seine Anika kirchlich geheiratet! Standesamtlich hatten sich die beiden bereits 2023 still und heimlich im Rathaus von Tegernsee das Ja-Wort gegeben. Jetzt folgte am vergangenen Wochenende die große Traumhochzeit, die kirchliche Trauung.

Schon die Aufwärmpartys der Tage zuvor waren spektakulär und ausgelassen - der Dresscode lautete schwarz-weißer Chic, die Frauen elegant in Roben oder wertigen Sommerkleidern, die Männer in Smokings oder dunklen Anzügen.

Südtirol

Wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet, feiern die Neuers ihren schönsten Tag im Leben auf dem historischen Gut Kaltenburg am Nordufer des Kalterer Sees: In Südtirol. Bereits am Nachmittag soll für die große Party alles abgeriegelt worden sein, an ein Durchkommen nicht zu denken - auch nicht für Schaulustige oder Fans. Die beiden wollen an ihrem Hochzeitstag in privater Runde sein - und das genießen.

Nun gibt es endlich ein Foto des edlen Brautkleides zu begutachten! Es ist schlicht, weiß und aus einem fließenden Stoff.