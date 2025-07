Die große Neuer-Hochzeit: Die ersten Fotos seiner Braut

Er ist eine spielende Legende bei den Münchner Bayern. Der Kapitän des FC Bayern wird auch in der neuen Saison im Tor des Rekordmeisters stehen. Doch vorher wird erstmal geheiratet.

Genau genommen ist es gar nicht die erste Hochzeit für Manuel Neuer und seine Anika. Standesamtlich hatten sich die beiden bereits 2023 still und heimlich im Rathaus von Tegernsee das Ja-Wort gegeben. Jetzt folgt an DIESEM Wochenende die große Traumhochzeit, die kirchliche Trauung.

Wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet, feiern die Neuers ihren schönsten Tag im Leben auf dem historischen Gut Kaltenburg am Nordufer des Kalterer Sees: In Südtirol. Bereits am Nachmittag soll für die große Party alles abgeriegelt worden sein, an ein Durchkommen nicht zu denken - auch nicht für Schaulustige oder Fans. Die beiden wollen an ihrem Hochzeitstag alleine sein - und es genießen.

Ausgelassen postete das Liebespaar Bilder von ihrem gemeinsamen Tanz.

© Instagram: @neuers_team, @luise.lmn,

Im Garten posierte Anika noch für ihre große Liebe: in einem cremefarbenen Kleid, die Haare streng in einem Pferdeschwanz nach hinten gebunden:

© Instagram: @neuers_team, @luise.lmn,

© Instagram: @neuers_team, @luise.lmn,

Anders als bei der Braut gab es einen strengen Gäste-Dresscode: schwarz-weiß, klassisch elegant und schick.