Belgrad-Boss prahlt schon mit Arnautovic-Details

Das Transfer-Hickhack ist vorbei: Marko Arnautović hat seinen neuen Klub gefunden. Wie der serbische Meister Roter Stern Belgrad bestätigt, wird der 36-Jährige am Montag in Belgrad landen, die medizinischen Tests absolvieren und noch am selben Tag einen Zweijahresvertrag unterschreiben.

Damit endet auch das monatelange Tauziehen mit Rapid Wien. Die Hütteldorfer hatten mit Arnautović' Bruder und Berater Danijel intensiv verhandelt, ein Gesamtpaket im Wert von drei Millionen Euro brutto pro Saison geschnürt und sogar mit höheren Bonuszahlungen nachgebessert. Doch die Gespräche scheiterten – Roter Stern machte das Rennen. Klub-Boss Zvezdan Terzic sprach gegenüber der Nachrichtenagentur Tanjug von „monatelangen Gesprächen unter strengster Geheimhaltung“. Am Freitagabend sei schließlich die Einigung erfolgt. Terzic: „Marko ist der Spieler, der die Leute ins Stadion lockt. Ich bin fest davon überzeugt, dass alle unsere Spieler mit ihm 30 Prozent besser sein werden.“ Größter Vertrag aller Zeiten Medienberichten zufolge wird Arnautović mit einem Nettogehalt von 2,5 Millionen Euro pro Jahr zum bestbezahlten Spieler der Vereinsgeschichte – und damit auch zum bestverdienenden Profi in der Geschichte der serbischen Liga. Über seine aktive Zeit hinaus ist sogar eine Anstellung im Klub angedacht. Der Roter-Stern-Präsident ist überzeugt: „Marko achtet sehr auf seinen Körper, seine Gesundheit – er glaubt, noch einige Jahre auf hohem Niveau spielen zu können.“