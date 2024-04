Francis Ford Coppolas Ehefrau Eleanor ist gestorben

US-Regisseurin Eleanor Coppola, die mehr als 60 Jahre mit dem Oscar-Preisträger Francis Ford Coppola (85) verheiratet war, ist tot.

Sie starb am Freitag im nordkalifornischen Rutherford, wie die Familie mitteilte. Die gebürtige Kalifornierin wurde 87 Jahre alt. Die Familie sei an ihrer Seite gewesen, hieß es.

Sie war die Mutter von Regisseurin Sofia Coppola (52, "Lost in Translation") und von Filmemacher Roman Coppola (58). Der erste Sohn des Paares, Gian Carlo, war 1986 im Alter von 22 Jahren bei einem Bootsunfall ums Leben gekommen.

Coppola 1962 bei Dreharbeiten kennengelernt

Als junge Kunsthandwerksstudentin lernte sie Coppola 1962 bei den Dreharbeiten zu dessen ersten Film "Dementia 13" kennen, ein Jahr später heirateten sie. Den Regisseur von Welterfolgen wie "Apocalypse Now" und "Der Pate"-Trilogie begleitete sie häufig zu Drehorten mit, etwa in den philippinischen Dschungel für das Kriegsepos "Apocalypse Now" (1979). Die nervenaufreibende Produktion mit den Hauptdarstellern Marlon Brando und Martin Sheen hielt Eleanor Coppola mit ihrer Dokumentation "Reise ins Herz der Finsternis" fest.

Mit 80 Jahren drehte die Matriarchin des Filmclans ihren ersten eigenen Spielfilm, für den sie auch das Drehbuch schrieb. In dem romantischen Roadmovie "Paris kann warten" (2016) spielten Alec Baldwin und Diane Lane mit. 2020 folgte das Drama "Love Is Love Is Love".