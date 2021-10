× Großer Star-Auflauf bei Zverev-Sieg

Beim Finale Erste Bank Open stand nicht zur das Tennis-Ass Alexander Zverev im Rampenlicht.

Neben Sophia Thomalla, die ihren Freund einmal mehr zum Sieg anfeuerte, war auch die Wiener Modedesignerin Marina Hoermanseder da, die Zverev den Pokal überreichen durfte.

Kuss für Thomalla nach Final-Triumph

Nach dem Sieg über seinen Kontrahenten Frances Tiafoe bedankte sich der deutsche Tennisstar bei seiner Freundin Sophia Thomalla.

"Ein großes Dank gilt an mein Team! Auch an das jüngste Mitglied. Danke Sophia, du musst mich 24 Stunden am Tag ertragen. Ich glaube, es ist nicht die letzte Trophäe die wir gemeinsam holen. Knapp zehn Jahre muss sie mich noch auf der Tour aushalten", so Zverev in seiner Sieges-Rede.

