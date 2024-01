× Heidi Klum tanzt versext ins neue Jahr

Liebesshow in St. Barts. Heidi Klum und ihr Tom Kaulitz lassen es zu Silvester so richtig krachen. Eng umschlungen und nicht ganz jugendfrei tanzte man ins neue Jahr.

Eng umschlungen und mit nicht ganz jugendfreien Bewegungen ins Neues Jahr. Heid Klum ließ es, wie ein heißes Instagram-Video zeigt, mit ihrem Tom zu Silvester in St. Barts krachen. Heiße Liebes-Show im Strandclub. Sie im sexy Bush-Up-BH, Glitzer-Krone und mit heißem Popo-Kreisen. Er seine Finger überall! Von ihrer Hüfte bis zum Popo. Ein heißer Start in Richtung 2024.

Noch pikanter war nur das Vorspiel: Schon am Samstag lieferte Heidi eine Oben-Ohne-Show am Strand. Lassziv gespreizte beine und Hans und Franz – so nennt sie ja ihre Brüste – nur notdürftig mit den Händen bedeckt. Oben Ohne ging’s dann auch ins Meer. Auf einem Schwimmreifen mit Geweih.

Nach dem Silvester Feuerwerk ging’s für Heidi und Tom noch in den Gyp Sea Beach Club. Zum Konzert von Black Coffee. Auch dort konnten sie die Hände nicht voneinander lassen