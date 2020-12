Helene versüßt Weihnachten

Helene zeigt am 25. 12. ihre Best-of-Christmas-Show und will im März Gastein rocken.

Hit. „Da die traditionelle Live-Show leider wegen ­Corona ausfallen musste, habe ich mir die emotionalsten und tollsten Momente der vergangenen neun Jahre herausgepickt und eine neue Show daraus gemacht, die es so noch nie gegeben hat!“ Helene Fischer (35) liefert auch heuer wieder das TV-Highlight zum Christkind. Am Freitag, 25. 12., lässt sie auf ORF 2 mit Gaststars wie Queen oder Tom Jones satte 195 Minuten lang Die schönsten Momente wieder aufleben.

Show. In einem von Helene „persönlich zusammengestellten“ Mix aus Konzert, Zirkus und Akrobatik gibt’s auch Duette mit Udo Jürgens und Ina Regen. „An jedem Auftritt hängen viele Erinnerungen und damit verbundene Gefühle, die direkt wieder hochkamen.“

Comeback. Nach dem TV-Hit plant Helene jetzt ihr Live-Comeback. Und das in Österreich! Am 26. März will sie Bad Hofgastein „Atemlos“ halten. Dafür nimmt sie alle Corona-Regeln in Kauf: „Wir sollten die jetzigen Einschränkungen akzeptieren, um möglichst bald wieder frei leben zu können.“