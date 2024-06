Hollywood-Legende Donald Sutherland mit 88 Jahren verstorben

Hollywood (APA) - Die Hollywoodlegende Donald Sutherland ist tot. Der kanadische Schauspieler verstarb am Donnerstag im Alter von 88 Jahren, wie sein Sohn Kiefer Sutherland - ebenfalls erfolgreicher Schauspieler ("24") - auf X (vormals Twitter) mitteilte.

Donald Sutherland prägte die Filmgeschichte der vergangenen Jahrzehnte entscheidend mit und war in zahlreichen ikonischen Rollen auf der Leinwand zu erleben. So spielte er in breitenwirksamen Filmen wie "Das dreckige Dutzend", "M*A*S*H" oder "Die Tribute von Panem" ebenso wie im Arthousehorrorklassiker "Wenn die Gondeln Trauer tragen".

Sohn Kiefer Sutherland postete einen bewegenden Beitrag auf "X": "Schweren Herzens teile ich Ihnen mit, dass mein Vater, Donald Sutherland, verstorben ist. Ich persönlich halte ihn für einen der wichtigsten Schauspieler in der Geschichte des Films. Er hat sich nie von einer Rolle einschüchtern lassen, egal ob gut, schlecht oder hässlich. Er liebte, was er tat, und tat, was er liebte, und mehr kann man sich nicht wünschen. Ein gut gelebtes Leben."

