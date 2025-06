10 Nannys für vier Kinder: Kim Kardashian investiert Millionen in Familienorganisation

Die Unternehmerin lässt sich das Wohl ihrer Kinder ganz schön viel kosten. Sie soll beinahe eine ganze Fußballmannschaft mit der Betreuung ihrer wichtigsten Menschen beschäftigen.

Kim Kardashian überlässt nichts dem Zufall – besonders nicht, wenn es um das Wohl ihrer Kinder geht. Während sich die Unternehmerin, Reality-TV-Größe und angehende Juristin zwischen Dreharbeiten, Geschäftsmeetings und Unistress bewegt, sorgt ein eingespieltes Team im Hintergrund dafür, dass auch zu Hause alles rund läuft. Rund zehn Kindermädchen sollen laut einem Insider gegenüber dem US-Magazin OK! für den Alltag der vier Kinder – North (12), Saint (9), Chicago (7) und Psalm (6) – verantwortlich sein.

Mehr lesen:

Ein Alltag, der Organisation verlangt

Gemeinsam mit Ex-Mann Kanye West (48) zieht Kim Kardashian ihre Kinder groß – eine Herausforderung, die ohne umfassende Unterstützung kaum zu bewältigen wäre. Wie die Quelle berichtet, gibt Kardashian jährlich mehrere Millionen Dollar für das Betreuungsteam aus. Eine Investition, die für sie keineswegs übertrieben scheint. Im Gegenteil: Effizienz und Stabilität stehen für die 44-Jährige an erster Stelle. Selbst wenn die Kinder Zeit bei ihrem Vater verbringen, sei es nicht unüblich, dass mehrere der erfahrenen Nannys anwesend sind – um Kontinuität und Struktur zu gewährleisten.

Streit mit Kanye? Kein Hindernis für gemeinsame Erziehung

Obwohl Kim und Kanye in der Vergangenheit immer wieder mit öffentlichen Spannungen für Schlagzeilen sorgten, legt Kim laut Berichten weiterhin großen Wert auf den Vater-Kind-Kontakt. Die professionelle Unterstützung soll auch dazu beitragen, diese Zeit so reibungslos wie möglich zu gestalten.

Stilsicher und souverän – auch als Mutter

Dass sich Kim Kardashian trotz aller Verpflichtungen noch immer stilsicher präsentiert, bewies sie erst vor wenigen Tagen bei einem gemeinsamen Restaurantbesuch mit Tochter North in Malibu. Während Kim in schwarzer Lederjacke und mit schlichter Hochsteckfrisur elegant auftrat, sorgte North mit blau gefärbten Haaren und sportlich-lässigem Look für Aufsehen. Ein Auftritt, der zeigt: Die nächste Generation der Kardashians bringt ebenso viel Stilgefühl mit wie ihre berühmte Mutter.

Kim scheint dabei bewusst auf individuelle Entfaltung zu setzen – und auf ein starkes Team im Hintergrund, das ihr die Freiräume schafft, diese moderne Form von Mutterschaft zu leben.