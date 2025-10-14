Alles zu oe24VIP
© getty

Frontal-Crash

Alec Baldwin kracht mit dem Auto seiner Frau gegen Baum – „Ich habe es zu Schrott gefahren“

14.10.25, 09:49
Nach ihrem gemeinsamen Auftritt beim Hamptons International Film Festival sind Alec und Stephen Baldwin in einen Autounfall verwickelt worden. Der Hollywoodstar fuhr den Wagen seiner Frau „zu Schrott“ – blieb aber unverletzt

Ein seltenes Brüdertreffen mit unerwartetem Ende: Am Montag, den 13. Oktober 2025, traten Alec Baldwin (67) und Stephen Baldwin (59) gemeinsam beim Hamptons International Film Festival auf. Für Fans war das eine Überraschung – die Schauspieler zeigen sich nur selten zusammen in der Öffentlichkeit. Alec, Co-Vorsitzender des Vorstandsausschusses, hielt dort eine Rede. Kurz nach der Veranstaltung kam es zu einem Autounfall im Großraum New York City. Wie das US-Portal TMZ berichtet, saß Alec Baldwin selbst am Steuer eines weißen Range Rover SUV, als er in East Hampton bei schlechten Wetterbedingungen die Kontrolle verlor und gegen einen Baum prallte. Die Motorhaube des Fahrzeugs wurde dabei erheblich beschädigt.

In einem Video, das TMZ vorliegt, sind Alec und Stephen Baldwin zu sehen, wie sie am Unfallort mit der Polizei sprechen. Beide konnten das Auto ohne sichtbare Verletzungen verlassen.

Alec Baldwin erklärt den Unfall

Alec und Stephen Baldwin

Alec und Stephen Baldwin

© Getty

Kurz darauf wandte sich der „30 Rock“-Star auf Instagram an seine Fans und schilderte den Vorfall aus seiner Sicht: "Mir geht es gut, mein Bruder Stephen war zu Besuch bei mir", sagte Baldwin in einem Video. "Ein Mann hat mich mit seinem LKW geschnitten – ein riesiger Müllwagen, so groß wie ein Wal." Um eine Kollision mit dem LKW zu vermeiden, sei er ausgewichen – und dabei frontal gegen einen „dicken Baum“ geprallt. „Ich habe das Auto meiner Frau zu Schrott gefahren“, gestand Baldwin und fügte hinzu: "Ich fühle mich deswegen schlecht, aber mir geht es gut. Meinem Bruder geht es gut."

Polizei ermittelt die genaue Unfallursache

Wie US-Medien berichten, untersucht die Polizei derzeit den Unfallhergang. Hinweise auf Alkohol oder überhöhte Geschwindigkeit gibt es bislang nicht. Alec Baldwins Ehefrau Hilaria Baldwin (41) hat sich bislang nicht öffentlich zu dem Vorfall geäußert. Der Schaden am Fahrzeug ist laut TMZ beträchtlich – die Hauptsache aber: Die Brüder kamen mit dem Schrecken davon.

