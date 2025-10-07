Endlich Klartext: Hilaria Baldwin reagiert auf Trennungs-Gerüchte um Alec

Ist alles aus zwischen Alec Baldwin (67) und seiner Frau Hilaria (41)? Diese Frage trieb Fans in den letzten Tagen um – denn die Yogalehrerin verzichtete plötzlich auf ihr wichtigstes Liebesaccessoire: den Ehering. Doch Hilaria reagierte prompt – mit Humor und einem klaren Statement

Seit über zehn Jahren sind Alec und Hilaria Baldwin verheiratet, haben sieben gemeinsame Kinder und standen in den vergangenen Jahren oft unter öffentlicher Beobachtung – vor allem während der schwierigen Zeit rund um den tragischen Set-Unfall, bei dem Kamerafrau Halyna Hutchins (†41) ums Leben kam. Hilaria galt dabei stets als Rückhalt ihres Mannes. Nun sorgte ein Detail für Aufsehen: In der aktuellen Staffel von "Dancing with the Stars", bei der die 41-Jährige mitmacht, fiel Zuschauern auf, dass sie keinen Ehering trägt. Ein Fan sprach das offen an: "Wo ist dein Ehering?"

Hilaria reagierte darauf mit einem Augenzwinkern. In einem Video auf Instagram zeigte sie sich kuschelnd mit einem Stofftier – und präsentierte dabei den Ring, der wohlbehalten glitzerte. Ihr humorvoller Kommentar: "Keine Sorge, Cammy, ich habe hier meinen Alec-Ersatz, während er bei der Arbeit ist." Dazu erklärte sie: "Der Ring ist genau hier – aber beim Training trage ich ihn nicht, weil er bei den verrückten Sachen, die wir machen, wehtut."

Von einer Ehekrise keine Spur

Auch Alec Baldwin selbst widerlegte die Gerüchte auf seine Art. Der Schauspieler erschien gemeinsam mit mehreren der gemeinsamen Kinder bei Hilarias erstem Auftritt in der Show am 16. September und feuerte sie lautstark an. Er habe sie schon lange dazu ermutigt, an der Tanzshow teilzunehmen, verriet Hilaria danach gegenüber dem People-Magazin: "Er wollte schon seit Langem, dass ich bei dieser Show mitmache. Er ist sehr stolz und unterstützt mich total."

Hilaria und Alec Baldwin © Getty

Und das blieb keine Ausnahme: Auch bei der dritten Show saß Alec mit der ganzen Familie im Publikum, als Hilaria mit Profitänzer Gleb Savchenko (42) die Samba tanzte. "Der Zweck des Tanzens ist, Menschen glücklich zu machen und zu unterhalten. Deshalb ist es so wunderbar, Alec, Kris [Jenner] und meine Kinder hier zu haben," sagte sie nach der Performance.