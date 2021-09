Au Revoir! Welt trauert um Jean-Paul Belmondo

Der französische Film- und ­Theaterschauspieler starb am Montag mit 88 Jahren in Paris. Er spielte in fast 100 Filmen. Durchbruch gelang 1959 mit "Außer Atem".

Paris. Die französische Filmlegende Jean-Paul Belmondo ist tot. Der Schauspieler ist am Montag in Paris im Alter von 88 Jahren verstorben, wie sein Anwalt mitteilte.

Belmondo, ein ehemaliger Boxer, spielte in knapp 100 Kinofilmen mit und war in über 40 Theaterrollen zu sehen. Eine seiner bekanntesten Rollen, die sogleich seinen Durchbruch als Leinwandstar bedeutete, war die des Kleinkriminellen Michel in Jean-Luc Godards Klassiker Außer Atem aus dem Jahr 1959.

Filme wie Und dennoch leben sie mit Sophia Loren, Eine Frau ist eine Frau, Die Millionen eines Gehetzten und Angst über der Stadt ließen Belmondo zu einer Kultfigur werden. Er spielte an der Seite von Claudia Cardinale, Gina Lollo­brigida, Brigitte Bardot und auch Romy Schneider. Für seine Rolle in Les Miserables wurde er für den Golden Globe nominiert. 2016 bekam er in Venedig den Goldenen ­Löwen für sein Lebenswerk.

Da war er schon gezeichnet von einem Schlaganfall, den er bereits 2001 erlitt, wonach er halbseitig gelähmt war. Sein Comeback feierte er 2008 in Ein Mann und sein Hund – es blieb sein letzter Film.