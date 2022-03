× Aurora Ramazzotti: Alkohol-Beichte im TV

Aurora Ramazzotti über ihre Alkohol-Vergangenheit, ihre Beziehung zum Ex-Stiefvater und ein Liebescomeback ihrer Eltern.

„Ich hatte einen Alkoholspiegel, an dem ein erwachsener Mann gestorben wäre", gestand Aurora Ramazzotti (25) jetzt im italienischen TV, in der Sendung „Belve“. Die Tochter von TV-Liebling Michelle Hunziker (45) und Italo-Schmusesänger Eros Ramazzotti (56) war als Teenager dem Alkohol offenbar nicht abgeneigt – bis zu dem Tag, an dem sie mit 17 Jahren mit einer schweren Alkoholvergiftung ins Krankenhaus kam. „Ich muss sagen, dass es mir sehr schlecht ging und sie mich in einem Krankenwagen wegbrachten“, so Aurora Ramazzotti. „Da ich noch minderjährig war, fuhren sie mich in die Kinderklinik.“

© Getty ×

Aurora Ramazotti in der in der italienischen Sendung „Belve“.

Fast an Alkoholvergiftung gestorben

Die Aussage des behandelnden Arztes wird die 25-Jährige wohl nie vergessen: „Der Arzt sagte mir am nächsten Tag, dass ich einen Alkoholspiegel hatte, an dem ein erwachsener Mann wahrscheinlich gestorben wäre. Er sagte zu mir: ‚Ich weiß nicht, ob Ihnen ein Wunder widerfahren ist oder Sie einfach nur eine eiserne Leber haben‘.“

So ist ihre Beziehung zu Tomaso

Auch über die Trennung von Mama Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi, (38) äußerte sich die 25-Jährige. "Eine Trennung ist immer wie eine Trauer, die man bewältigen muss. Es ist schwierig, denn du fühlst, du hast versagt. Aber es ist auch ein Neubeginn", gab sich Aurora positiv. "Ich habe nicht das Gefühl, dass unsere Beziehung gefährdet ist. Er ist der Vater meiner Schwestern, ich habe ihn immer sehr geliebt, also bin ich sicher, dass es klappen wird." Es gebe keine Spannungen zwischen den beiden, so Aurora.

Beziehungscomeback ihrer Eltern?

Ein Liebescomeback ihrer Eltern Michelle und Eros schließt Aurora aus. "Ich hoffe, sie kommen nicht wieder zusammen", erklärt die Influencerin. Eros und Michelle haben sich 2002 getrennt, als Aurora noch ein Kind war. "Ich erinnere mich nicht einmal an Mama und Papa als Paar", so die Promi-Tochter.