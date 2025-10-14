Alles zu oe24VIP
Barron Trump
© Getty Images

Einblick

Barron Trump: Etage für Date gesperrt & Multimillionär - so tickt Präsidentensohn

14.10.25, 09:10
Der Sohn von Donald und Melanie Trump begibt sich immer öfter ins Rampenlicht.

Barron Trump ist 19 Jahre alt,  Student und der Sohn des einflussreichsten Mannes der USA .

Sein Vater ist  Donald Trump  und böse Zungen behaupten, dass der Sohn damit bislang kein leichtes Leben gehabt hat. Wobei - Barron wuchs im Luxus auf, Geld wird für ihn im Leben kaum je ein Problem sein. Schon jetzt soll er, nach Schätzungen von US-Medien rund 150 Millionen Dollar schwer sein.

Barron Trump
© Getty Images

Das wissen wir über Barron Trump

  • Ausbildung: Derzeit studiert Barron in Washington. Zuvor habe er in New York das Studentenleben genossen. Dort an der NYU (New York University) habe er ein freieres Leben führen können. Dass er jetzt wieder in Washington lebt, ist wohl darauf zurückzuführen, dass sein Vater wieder Präsident ist und seinem Sohn vielleicht auch aus Sicherheitsgründen näher haben möchte.
  • Vermögen: Hat er durch sein gutes  Händchen für Krypto-Währung  generiert. Auch seine Eltern und Geschwister soll Barron angesteckt haben und damit für einen Anstieg der Finanzen gesorgt haben.
  • Größe: Mit seinen 2,06 Metern ist Barron der Hüne seiner Familie. Auf Fotos ist er immer wieder in leicht gebückter Haltung zu sehen.

Barron Trump
© Getty Images

Wirbel um Date

Jüngst sorgte ein besonderes Date für viel Wirbel. Denn Barron ließ dafür ein ganzes Stockwerk sperren im Trump Tower. Oder, musste es sperren lassen, denn die Sicherheitsauflagen für den Präsidentensohn sind freilich hoch. Wer die Person war, mit der er sich traf, ist unklar.

