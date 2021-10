"Baywatch"-Star so sexy wie damals

Die 53-jähirge Donna D’Errico sieht noch genau so aus, wie vor rund 30 Jahren.

USA. Vergleicht man die Fotos vom ehemaligen "Baywatch"-Star Donna D’Errico (53) mit aktuellen Bildern, traut man seinen Augen kaum: die Schauspielerin sieht noch genau so aus, wie im Serien-Hit vor rund 30 Jahren.

Die 53-Jährige war am Donnerstag in Los Angeles unterwegs und sah blendend aus! Das Alter kann dem Beach-Babe nichts anhaben.

Die Schauspielerin, die immer noch Filme dreht (ihr neuester Streifen heißt "Survive the Game" – u.a. mit Bruce Willis), zeigte sich in einem weißen Crop-Top, Jeans und schwarzen Lederstiefeln.

Donna D’Errico sieht haargenau so aus wie damals, als sie von 1996 bis 1998 in "Baywatch" an der Seite von Pamela Anderson (54) die Donna Marco spielte.