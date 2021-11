Beatrice Egli hat Corona: "Passt auf euch auf!"

In einer Videobotschaft teilt Schlagerstar Beatrice Egli ihren Fans mit, dass nun auch sie mit dem Coronavirus infiziert sei. Es gehe ihr jedoch gut.

"Die Corona-Zahlen steigen, und ich gehöre zu diesen Zahlen", mit diesen Worten macht Beatrice Egli ihre Corona-Erkrankung auf Instagram öffentlich. "Wie so viele andere zurzeit, wurde auch ich positiv auf das Coronavirus getestet", so die 33-Jährige weiter. Es gehe ihr aber gut, schreibt sie weiter, sie habe einen "sehr milden Verlauf".

Egli muss nun in Quarantäne, weshalb sie einige Termine - darunter ein Auftritt in Südtirol - absagen musste. Egli verspricht dennoch: "Ich weiß, wir werden uns wiedersehen. Und wir werden uns wieder in die Arme schließen. Und das hoffentlich bei bester Gesundheit für uns alle." Bereits im vergangenen Jahr musste die ehemalige DSDS-Gewinnerin ihre Tour wegen der Corona-Pandemie absagen.