Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Bradley Cooper
© Getty Images

Eingriffe

Beauty-OP-Alarm: Bradley, was hast du nur mit deinem schönen Gesicht gemacht?

13.10.25, 12:41
Teilen

Der Hollywood-Star sieht plötzlich ganz anders aus.

Bradley Cooper war in der Vergangenheit meist wegen seiner Liebschaften in der  Presse  zu finden. Und freilich wegen seiner Arbeit als Schauspieler und Filmemacher.

Mehr zum Thema

Beauty-OPs?

Doch nun häufen sich die Berichte über mögliche Beauty-OPs, die der 50-Jährige möglicherweise vornehmen hat lassen. Besonders auf ganz frischen Aufnahmen, die während eines Filmfestivals in New York entstanden sind, schaut Cooper sehr verändert aus.

Früher, etwa 2003

Bradley Cooper
© Getty Images

Das wirkt verdächtig

Glattgebügelt - fast schon ausdruckslos könnte man sein Gesicht beschreiben. Statt eines offenen Lächelns wie früher, zieht der Schauspieler seine Mundwinkel nur halb hoch. Was ist denn hier passiert? Die Wangen sind prall und auch die Nase wirkt gemeißelt...

Heute - 2025

Bradley Cooper
© Getty Images

Früher anders

Auf alten Aufnahmen, die Anfang der 2000er, also vor rund 20 Jahren entstanden sind, wirkt Cooper viel freundlicher, lockerer. Auch sein Haaransatz wirkt sehr dicht und perfekt... das war doch schon mal anders?

Bradley Cooper
© Getty Images

Ob er sich  sorgt, dass seine um 20 Jahre jüngere Freundin Gigi Hadid ihn zu alt finden könnte, ohne Tuning? Unklar.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden