Der Hollywood-Star sieht plötzlich ganz anders aus.

Bradley Cooper war in der Vergangenheit meist wegen seiner Liebschaften in der Presse zu finden. Und freilich wegen seiner Arbeit als Schauspieler und Filmemacher.

Beauty-OPs?

Doch nun häufen sich die Berichte über mögliche Beauty-OPs, die der 50-Jährige möglicherweise vornehmen hat lassen. Besonders auf ganz frischen Aufnahmen, die während eines Filmfestivals in New York entstanden sind, schaut Cooper sehr verändert aus.

Früher, etwa 2003

Das wirkt verdächtig

Glattgebügelt - fast schon ausdruckslos könnte man sein Gesicht beschreiben. Statt eines offenen Lächelns wie früher, zieht der Schauspieler seine Mundwinkel nur halb hoch. Was ist denn hier passiert? Die Wangen sind prall und auch die Nase wirkt gemeißelt...

Heute - 2025

Früher anders

Auf alten Aufnahmen, die Anfang der 2000er, also vor rund 20 Jahren entstanden sind, wirkt Cooper viel freundlicher, lockerer. Auch sein Haaransatz wirkt sehr dicht und perfekt... das war doch schon mal anders?

Ob er sich sorgt, dass seine um 20 Jahre jüngere Freundin Gigi Hadid ihn zu alt finden könnte, ohne Tuning? Unklar.