Bekannt aus Netflix-Hit: Schauspiel-Star Kim Sae-ron (24) tot aufgefunden

Die koreanische Schauspielerin Kim Sae-ron wurde laut Angaben von "The Korean Herold" am Sonntag tot in ihrer Wohnung in der Hauptstadt Seoul aufgefunden.

Am Sonntagnachmittag fand der Freund der 24-jährigen Schauspielerin ihren leblosen Körper. Er alarmierte daraufhin der Polizei. Bisher gebe es keine Anzeichen dafür, dass in das Haus eingebrochen wurde, berichtet die koreanische Polizei. Sae-ron wurde als Kinderdarstellerin mit Filmen wie "Ein ganz neues Leben" oder "The Man from Nowhere" bekannt. 2012 war sie im Thriller "The Neighbor" zu sehen. Zuletzt erlangte sie durch die Netflix-Serie "Bloodhounds" wieder größere Bekanntheit. Sae-ron sorgte immer wieder für Aufsehen wegen Trunkenheitsvorfällen. So musste sie ihre Karriere etwa ab Mai 2022 kurzzeitig unterbrechen, da betrunken Auto fuhr. Auch aus den letzten beiden Episoden von "Bloodhounds" wurde sie aufgrund eines Trunkenheitsvorfalls gestrichen.