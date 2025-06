"Beverly Hills 90210"-Star Jenny Garth: Unterwäsche-Shooting mit 53 Jahren

Sie war der Teenie-Star der 90er: Jennie Garth, bekannt aus der Kultserie „Beverly Hills 90210“, überrascht nun mit einem neuen Karriere-Kapitel. Mit 53 Jahren steht die Schauspielerin erstmals für eine Unterwäsche-Kampagne vor der Kamera – und begeistert mit Natürlichkeit und Selbstbewusstsein

Für die neue Kampagne des US-Labels Thirdlove lässt sich Garth in verschiedenen Dessous-Looks ablichten – darunter ein hellblauer BH, kombiniert mit lockerem Hemd, sowie schwarze und beigefarbene Modelle. Die dreifache Mutter posiert dabei entspannt, fit und strahlend. Auf Instagram kommentierte sie die Aufnahmen selbstbewusst: „Ich hätte nie gedacht, dass ich mit 53 mein erstes Unterwäsche-Shooting machen würde... aber hier sind wir!“

Dabei ist es für Garth mehr als nur ein modisches Statement. Die Kampagne repräsentiert einen persönlichen Wandel. „Ich habe mich noch nie selbstbewusster oder wohler in meiner Haut gefühlt“, erklärt sie – und sendet damit ein starkes Signal für Body Positivity und Selbstakzeptanz im reiferen Alter. Ein besonderes Anliegen der Kampagne: Frauen in allen Lebensphasen sichtbar zu machen – auch während der Menopause. Jennie Garth betont: „Ich bin stolz darauf, Teil dieses Moments zu sein – nicht nur, weil es ein erstes Mal für mich ist, sondern weil es mit einer Marke ist, die Frauen authentisch unterstützt.“ Die temperaturregulierende Lingerie sei für sie gerade bei Hitzewallungen und langen Reisetagen die perfekte Wahl.

Ein Neustart mit 50 – beruflich wie privat

Jenny Garth © Getty ×

Der Schritt ins Rampenlicht mit über 50 ist kein Zufall. Schon im vergangenen Jahr sprach Garth in einem Interview mit People über ihren bewussten Neuanfang ab 50. „Ich war mir nicht sicher, was ich beruflich noch machen möchte, und entschied, dass ich Menschen helfen oder Positivität verbreiten will“, sagte sie damals. Dieser Lebenswandel führte auch zur Gründung ihrer eigenen Modemarke „Me by Jennie Garth“, die sie gemeinsam mit ihrer Tochter Lola (22) entwickelt hat. Garth ist Mutter von drei Töchtern: Luca (1997), Lola (2002) und Fiona (2006). Ihr Vater ist Schauspieler Peter Facinelli (51), mit dem Garth von 2001 bis zur Trennung 2012 verheiratet war.

Jenny Garth in "Beverly Hills 90210" © Getty ×

Mit ihrem ersten Unterwäsche-Shooting macht Jennie Garth klar: Schönheit, Stil und Selbstbewusstsein kennen kein Alter. Statt unrealistischen Idealen zu folgen, setzt sie auf Authentizität – und trifft damit den Nerv einer neuen Generation von Frauen, die stolz auf jede Lebensphase sind.