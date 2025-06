Biene verschluckt! Milliardär Sunjay Kapur (53) stirbt bei Poloturnier

Der Unternehmer starb - kurz nachdem er bei einem Polo-Spiel versehentlich eine Biene in den Hals bekommen haben soll.

Völlig unerwartet ist der aus Indien stammende Unternehmer Sunjay Kapur im Alter von nur 53 Jahren verstorben. Der Milliardär, dessen Vermögen auf rund 1,2 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde, erlitt britischen und indischen Medienberichten zufolge einen Herzinfarkt, kurz nachdem er beim Polo-Spielen eine Biene verschluckt haben soll.

Allergischer Schock

Der tragische Vorfall ereignete sich am Donnerstag im renommierten Guards Polo Club westlich von London – einem Treffpunkt des internationalen Jetsets. Augenzeugen berichten, dass Kapur während des Spiels plötzlich zusammenbrach. Wenige Augenblicke davor soll er – versehentlich – eine Biene verschluckt haben. Die daraufhin einsetzende allergische Reaktion dürfte den tödlichen Herzanfall ausgelöst haben.

Sunjay Kapur bei einem Poloturnier im Jahr 2014

Society-Liebling

Kapur war nicht nur in der Geschäftswelt, sondern auch in der Society-Szene bekannt. Als Vorstandschef der indischen Sona Group – ein führender Automobilzulieferer – hatte er sich in den letzten Jahrzehnten ein beachtliches Firmenimperium aufgebaut. Auch privat war er prominent: Seine frühere Ehe mit Schauspielerin Karisma Kapoor, einem Bollywood-Star, stand regelmäßig im Rampenlicht der Medien.





Der plötzliche Tod Kapurs löst international Bestürzung aus. Freunde und Geschäftspartner aus aller Welt kondolierten bereits der Familie. In Indien, wo die Familie Kapur tief verwurzelt ist, wurde am Freitag eine dreitägige Trauerzeit im Unternehmen ausgerufen.

Ein offizieller Obduktionsbericht steht noch aus. Klar ist aber: Der Tod des 53-Jährigen hinterlässt nicht nur eine große Lücke in der indischen Wirtschaft, sondern auch in der internationalen Gesellschaftselite.