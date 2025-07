«Bill Cosby Show»-Star Malcolm-Jamal Warner ist tot

Schock-Nachricht für die Film- und Serienwelt: Malcolm-Jamal Warner, vor allem bekannt durch die "Bill Cosby Show", ist mit nur 54 Jahren gestorben. Das berichteten mehrere US-Medien.

Warner spielte in der US-amerikanischen Sitcom "Die Bill Cosby Show” die Rolle des Theodore Huxtable. Der Schauspieler ist nun im Alter von nur 54 Jahren gestorben. Laut mehreren US-Medien soll er im Familienurlaub in Costa Rica ertrunken sein. Eine nicht namentlich genannte Quelle bestätigte die Nachricht dem Newsportal "People”.

Warner war von 1984 bis 1992 Teil der beliebten Sitcom. Jahre später überschattete der Missbrauchsskandal um den Hauptdarsteller Bill Cosby (88) die Serie.

Stolz auf seine Rolle

Trotzdem sagte er gegenüber "People“: "Unabhängig davon, wie manche Menschen jetzt über die Serie denken, bin ich immer noch stolz auf das Vermächtnis und darauf, Teil einer so ikonischen Serie gewesen zu sein, die einen so tiefgreifenden Einfluss hatte – in erster Linie auf die schwarze Kultur, aber auch auf die amerikanische Kultur.“

Nach der "Bill Cosby Show“ spielte er von 1996 bis 2000 an der Seite von Eddie Griffin (57) in der Sitcom "Malcolm & Eddie“. Danach war er als Nebendarsteller in neueren Produktionen wie "Major Crimes” und "Suits” zu sehen.

Startete ein Podcast

Vor einem Jahr startete er einen Podcast mit zwei Co-Hosts. In "Not All Hood“ brach das Trio das Tabu psychischer Krankheiten in der schwarzen Community.

Malcolm-Jamal Warner hinterlässt eine Frau und eine Tochter. Beide hielt der Schauspieler zu Lebzeiten aus dem Rampenlicht fern.